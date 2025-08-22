La Orquesta Escuela de Emilio Balcarce, en el Festival Tango BA

Tango BA Festival y Mundial. Concierto: Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. La Balcarce celebra sus 25 años de trayectoria. Bajo la dirección musical del maestro Víctor Lavallén, la orquesta interpretará repertorio en los estilos de Adrover, Lavallén y otros grandes referentes del género. El maestro invitado será Lisandro Adrover, figura emblemática del bandoneón, compositor y arreglador de proyección internacional. El viernes 22 a las 20 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entrada sin costo.

