9 de cada 10 jóvenes endeudados con apps, no tienen ingresos La Bocina 7 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/40-por-ciento-jovenes-endeudados-9-de-10-no-tienen-ingresos-alejandro-formento.mp3 POPURRÍ XL – 07/07/26 Relacionado Vea también... 4 de cada 10 jóvenes, sacan créditos para pagar créditos 4 de cada 10 jóvenes de hasta 35 años, vive con sus padres Porteños, los más endeudados con tarjetas de crédito; creció 55% en un año 2 de cada 3 jóvenes que trabajan, lo hacen en la informalidad Post navigation Previous: Parroquia San Cayetano: “cada vez más gente viene a pedir”Next: Un muerto y decenas de detenidos, en los festejos por el triunfo de la Selección NOTAS RELACIONADAS Paro y marcha, ante el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica La Bocina 8 de julio de 2026 Los nacimientos en Argentina cayeron 47% en 10 años La Bocina 8 de julio de 2026 Un muerto y decenas de detenidos, en los festejos por el triunfo de la Selección La Bocina 7 de julio de 2026