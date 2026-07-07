4 de cada 10 jóvenes, sacan créditos para pagar créditos

4 de cada 10 jóvenes de hasta 35 años, vive con sus padres

Porteños, los más endeudados con tarjetas de crédito; creció 55% en un año

2 de cada 3 jóvenes que trabajan, lo hacen en la informalidad