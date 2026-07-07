Parroquia San Cayetano: “cada vez más gente viene a pedir” La Bocina 7 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/lucas-arguimbau-cura-san-cayetano-viene-mas-gente-a-pedir-viandas.mp3 POPURRÍ XL – 07/07/26 Relacionado Vea también... En el Santuario San Cayetano, restauraron la imagen vandalizada de la Virgen San Cayetano convoca a los solidarios, para la Cena de Navidad (y para todos los días) Se viene La Noche de los Museos; esta vez, sobre el cambio climático Impulsan un proyecto para evitar que haya "casas sin gente, y gente sin casas" Post navigation Previous: Crece el consumo de marihuana, alcohol y vapeo entre adolescentesNext: 9 de cada 10 jóvenes endeudados con apps, no tienen ingresos NOTAS RELACIONADAS Paro y marcha, ante el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica La Bocina 8 de julio de 2026 Los nacimientos en Argentina cayeron 47% en 10 años La Bocina 8 de julio de 2026 Un muerto y decenas de detenidos, en los festejos por el triunfo de la Selección La Bocina 7 de julio de 2026