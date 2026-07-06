Reabren la inscripción para curso gratuito de Inglés, en “Ciudad Bilingüe”

Tras una exitosa primera edición de Ciudad Bilingüe en su modalidad sincrónica, que reunió a más de 1.400 inscriptos durante el primer cuatrimestre, vuelve a abrir la convocatoria para quienes deseen fortalecer sus competencias en inglés y ampliar sus oportunidades académicas y laborales.

Este formato sincrónico combina clases virtuales en vivo de docentes y el acceso a la plataforma de aprendizaje de Ciudad Bilingüe, permitiendo a los estudiantes avanzar de manera guiada, practicar contenidos de forma autónoma e interactuar con compañeros que cursan el mismo nivel.

La propuesta tiene una duración cuatrimestral y está dirigida a personas mayores de 18 años, sin importar su nivel previo de conocimientos. Una vez finalizada la inscripción, los participantes deberán realizar una nivelación virtual obligatoria que permitirá asignar el nivel adecuado para comenzar la cursada.

Posteriormente, cada estudiante recibirá una propuesta de días y horarios disponibles para su nivel y podrá seleccionar las opciones que mejor se adapten a sus necesidades.

Entre los principales beneficios del programa se destacan la gratuidad de la cursada, el acompañamiento permanente de docentes especializados, la posibilidad de desarrollar habilidades de comunicación en inglés y el fortalecimiento del perfil profesional en un contexto cada vez más globalizado.

El cronograma previsto para el segundo cuatrimestre establece la inscripción del 6 al 26 de julio y el inicio de clases durante la semana del 24 de agosto.

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