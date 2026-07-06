“La mayoría de los médicos y docentes de la Ciudad, son bonaerenses” La Bocina 6 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/larreta-vs-macri.mp3 POPURRÍ XL – 06/07/26 Relacionado Vea también... Un pequeño grupo de empresas, son las que venden la mayoría de los alimentos en la Argentina Jorge Macri se reunió con docentes y médicos, en el barrio Velez Sarsfield La gran mayoría de las personas sin empleo en CABA, son mujeres DENGUE. La mayoría de los infectados son del oeste porteño Post navigation Previous: “No hay consumo, porque salarios y jubilaciones están bajos”Next: Reabren la inscripción para curso gratuito de Inglés, en “Ciudad Bilingüe” NOTAS RELACIONADAS Crece el consumo de marihuana, alcohol y vapeo entre adolescentes La Bocina 6 de julio de 2026 “No hay consumo, porque salarios y jubilaciones están bajos” La Bocina 6 de julio de 2026 Plan de lucha de empresarios y trabajadores, “para frenar el industricidio” La Bocina 6 de julio de 2026