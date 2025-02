La gran mayoría de las personas sin empleo en CABA, son mujeres

El 64% de las personas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires son mujeres. El dato lo arrojó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) en su informe del tercer trimestre del año 2024.

En la Ciudad, la Población Económicamente Activa (PEA) durante el tercer trimestre del año pasado estaba compuesta por 1.673.000 personas, con una tasa de desocupación del 6,3%. Un año atrás, en 2023, ese número se ubicaba en 5,6%. En el caso puntual de las mujeres, se redujo en un 6% la porción empleada.

La población desocupada sumaba, a fines de 2024, un total de 105 mil personas, de las cuales alrededor de 68 mil eran mujeres. De ese número, el 81,5% busca trabajo y posee experiencia previa, y el 18,5% busca por primera vez.

“Cuando hablamos de desocupación, hablamos de personas que no tienen empleo pero están buscando; son personas que no pueden acceder al mercado de trabajo”, aclaró Celina Santellán, coordinadora de Ecofemidata. Del total que busca trabajo con experiencia previa, el 50% perdió su trabajo en 2024, el 21,2% en 2023 y el 28,5% en 2022 o antes, arrojó el IDECBA.

Según datos de Ecofemidata, a nivel regional, el Gran Buenos Aires, que incluye a la CABA, tiene una tasa de desocupación entre las mujeres del 10%, superando el índice general a nivel nacional que es del 7%.

“En los últimos 9 años, la desocupación entre las mujeres siempre estuvo cerca del 6%, con un techo del 11%”, validó Santellan. Y agregó que en la pandemia y en la postpandemia temprana hubo un pico sustancial de desocupación que llegó al 12%.

“Los mínimos de desocupación femenina están en el Noroeste y la Patagonia, rondando el 5% en ambos casos, y son las únicas regiones donde hay menor desocupación femenina que masculina”, explicó Celina, y remarcó: “Históricamente, a nivel nacional, y en CABA eso se verifica, la desocupación tiene mayor incidencia en las mujeres”.

Sobre los factores que inciden en esa desigualdad histórica, la coordinadora de Ecofemidata lo adjudicó a que las mujeres suelen ocuparse de las tareas domésticas y de cuidado mucho más que los hombres.

“Si bien la tecnología y los cambios en las dinámicas del mercado de trabajo presentan un cambio de paradigma, hay dinámicas estructurales que siguen en pie, sobre todo en la distribución de trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, donde las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres: 6 horas y 30 minutos en promedio, casi una jornada laboral, y esto limita sus posibilidades de empleo, de formación y de ocio”,

Informalidad laboral

Otro de los puntos en los que más se denota la desigualdad de género en materia laboral es la posibilidad de lograr la jubilación. Según Ecofemidata, sólo 1 de cada 10 mujeres tiene los aportes y contribuciones necesarios para acceder a una jubilación sin moratoria.

Una de las principales problemáticas se da con quienes trabajan en casas particulares, donde más del 90% son mujeres. “Hay un 76% de informalidad, es decir, trabajan para empleadores que no realizan los aportes y contribuciones”, explicó Santellan. Además, son el sector con menores ingresos.

Por decisión del Gobierno Nacional, a partir del 23 de marzo, los trabajadores que no alcancen los 30 años de aportes ya no podrán acceder a la jubilación mediante la moratoria previsional. “Con el fin de la moratoria, ese escenario se ve totalmente amenazado y se deja de contar con una herramienta que, de alguna forma, reconocía ese aporte”, expresó la Coordinadora de Ecofemidata y sentenció: “Cuando se considera al trabajo no remunerado dentro del producto bruto, aporta el 15% del PBI. Es la actividad que más aporta a la economía, porque permite que el resto de la economía funcione. Ese reconocimiento que brindaba la moratoria deja de existir.

Lautaro Manga

El Auditor