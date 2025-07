Residentes del Garrahan: “seguiremos luchando por el hospital, y nuestros pacientes”

Nosotros sólo sabíamos lo que era abrazar a nuestros pacientes con el corazón, reírnos con ellos, cantar y bailar cuando el momento lo ameritaba, sabíamos a qué hora pasaba la Maestra, Papá Noel y los Reyes Magos, sabíamos de armar cumpleaños, de distraer con cosquillas.

Por más de que nuestro corazón se haya roto, en muchas ocasiones, supimos despedirnos y a veces para siempre. Nosotros no necesitábamos ni queríamos, pero ahora también sabemos de leyes laborales para organizar un paro, de gramática y literatura para redactar un comunicado de prensa, de seguridad vial y mapas para organizar una movilización, de administración hospitalaria y finanzas para detallar cada porcentaje que conforman nuestro Hospital, de gacetillas de prensa para convocar a los medios, de diseño gráfico para armar folletos, de redes sociales para en pocos días sumar a miles y miles de personas en una misma lucha.

Lo que si no sabemos y no sabremos nunca es de rendirnos, de frenar y de NO luchar por el hospital Garrahan y nuestros pacientes.

Palabras – Dra. Jimena Piola (Residente de 4to año)

Capturas – Dr. Guillermo Alegre (Residente de 3er año)

