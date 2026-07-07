Un muerto y decenas de detenidos, en los festejos por el triunfo de la Selección

Un muerto, y al menos 21 personas resultaron detenidas este martes, tras los incidentes registrados en el Obelisco porteño y sus alrededores, durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que en otras ciudades como Córdoba y Mar del Plata también hubo algunos desmanes.

Fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que todo se inició cuando un grupo de simpatizantes, visiblemente alcoholizados, comenzó a tirar piedras y botellas contra los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizaban el operativo en la zona del Obelisco, escenario habitual para este tipo de celebraciones.

Asimismo, se confirmó que tres policías resultaron con heridas leves -uno de ellos con fractura de tabique-, al igual que otros nueve civiles quienes participaban de los festejos, lo que motivó la intervención del SAME, y también se reportaron algunos robos a los transeuntes.

Posteriormente, el personal de la Policía Federal (PFA) desalojó a los más revoltosos y pudo acordonar la zona para evitar que se repitieran los desmanes.

UN MUERTO, AL INTENTAR SEPARAR A DOS QUE SE PELEABAN

Un trágico episodio ocurrió este martes en el centro de Cañuelas, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina, luego de que un hombre de 46 años fuera asesinado tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió una grave lesión en medio del violento enfrentamiento.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.

Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.

El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad.

INCIDENTES EN CORDOBA

Unas 17 personas fueron arrestadas en las inmediaciones del Patio Olmos, de la capital cordobesa, en medio de la celebración de los simpatizantes, mayoritariamente por haber perpetrado robos de teléfonos celulares y en una joyería cercana, lo que generó corridas y disturbios.

Ante la intervención del personal policial para detener a los responsables, un grupo extremadamente violento comenzó a agredir a los efectivos arrojando botellas y otros elementos contundentes, obligando a la policía a intervenir para restablecer el orden y proteger a quienes se encontraban celebrando pacíficamente.

A estos procedimientos se suman trece detenidos en distintas localidades del interior provincial, por diferentes hechos registrados durante los festejos, lo que eleva a 30 el total de personas detenidas en toda la provincia. Al respecto, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, advirtió que la policía “es y será inflexible con quienes quieran arruinar un festejo popular”.

“Quien salga a festejar será acompañado y protegido; quien salga a cometer delitos o a provocar desmanes encontrará una respuesta firme del Estado dentro del marco de la ley”, agregó.

BALAS DE GOMA Y GASES EN MAR DEL PLATA

Los festejos en Mar del Plata tuvieron un epílogo violento en Mar del Plata, donde cientos de simpatizantes se congregaron en la zona del Monumento a San Martín, pero en medio de los festejos se produjo un enfrentamiento entre los hinchas y la policía, cuyos efectivos recurrieron a los gases lacrimógenos y balas de goma para controlar la situación.

Allí, frente al municipio local, una treintena de jóvenes comenzó a romper las baldosas y se las arrojaron a los policías, aunque algunos de esos proyectiles impactaron y rompieron los vidrios de algunos patrulleros.

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