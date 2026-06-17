Los porteños alientan mucho a la Selección en bares, pero gastan poco La Bocina 17 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/argentina-argelia-no-hay-plata.mp3 POPURRÍ XL – 17/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Se estrena en el Gaumont y otras salas “Tristán y los días por venir”Next: “Hay alumnos secundarios que no saben leer ni escribir” NOTAS RELACIONADAS “Hay alumnos secundarios que no saben leer ni escribir” La Bocina 17 de junio de 2026 Dicen que la inflación baja, pero el transporte y los peajes volvieron a subir La Bocina 16 de junio de 2026 Según CAME, hubo poco turismo durante el fin de semana largo La Bocina 16 de junio de 2026