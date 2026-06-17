“Hay alumnos secundarios que no saben leer ni escribir” La Bocina 17 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/distefano-secundarios-no-alfabetizados.mp3 POPURRÍ XL – 17/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Los porteños alientan mucho a la Selección en bares, pero gastan pocoNext: Reversionan las canciones de Valeria Lynch, en el Palacio Libertad NOTAS RELACIONADAS Los porteños alientan mucho a la Selección en bares, pero gastan poco La Bocina 17 de junio de 2026 Dicen que la inflación baja, pero el transporte y los peajes volvieron a subir La Bocina 16 de junio de 2026 Según CAME, hubo poco turismo durante el fin de semana largo La Bocina 16 de junio de 2026