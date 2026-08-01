Festival por la Educación, en Flores La Bocina 1 de agosto de 2026 Relacionado Vea también... La ministra de Educación porteña visitó la Escuela “Jorge Donn” Milei profundiza el ajuste en educación: recortes por más de $ 78.000 millones Festival en la Plaza del Corralón, en defensa de la educación pública y la memoria La educación de Bergoglio, entre Flores, Floresta y Ramos Mejía Post navigation Previous: “La ruta de Los Notables”: documental sobre bares emblemáticos de Buenos Aires NOTAS RELACIONADAS La línea 181 cambió su recorrido La Bocina 30 de julio de 2026 Talleres de Justicia Restaurativa para jóvenes La Bocina 29 de julio de 2026 Más Servicios en Tu Barrio en Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos y Nueva Pompeya La Bocina 28 de julio de 2026