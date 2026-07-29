30 de julio de 2026

NOTAS RELACIONADAS

mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos y Nueva Pompeya

La Bocina 28 de julio de 2026
16-alquiler

El 42% de los porteños son inquilinos; y el 40% vive solo

La Bocina 18 de julio de 2026
obelisco

Una multitud copó el Obelisco y otros lugares, para celebrar el pase a la final

La Bocina 15 de julio de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Screenshot_20260730-074157

Con el cuento del tío, robaron U$S 26.000; detenidos

La Bocina 30 de julio de 2026
WhatsApp Image 2026-07-28 at 14.02.19 (1)

Talleres de Justicia Restaurativa para jóvenes

La Bocina 29 de julio de 2026
comercio

Comerciante: “las ventas están re mal”

La Bocina 29 de julio de 2026
alvarez

El subsecretario de las universidades en “Hablemos sin saber”

La Bocina 29 de julio de 2026