Talleres de Justicia Restaurativa para jóvenes

Frente al distanciamiento que muchas veces existe entre las nuevas generaciones y las instituciones, resulta fundamental promover políticas públicas que pongan a las juventudes en el centro, reconociéndolas como sujetos de derecho y brindándoles herramientas reales para transformar su realidad.

Con este propósito, se llevan adelante los talleres de Justicia Restaurativa, un espacio diseñado para generar instancias de diálogo, reflexión, responsabilización y reparación de vínculos.

Una tendencia regional con sello local

El trabajo que se realiza en la Ciudad se enmarca en un avance sostenido de la Justicia Restaurativa en toda América Latina. Países como Brasil, Colombia, Chile y Costa Rica han desarrollado marcos normativos y programas con resultados muy positivos en materia de convivencia.

En nuestro país, estas iniciativas continúan consolidándose y adaptándose a las necesidades de cada comunidad. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el compromiso es claro: transformar el conflicto en aprendizaje y apostar por un futuro compartido donde la juventud sea la clave del cambio.

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