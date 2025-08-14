“Guardianes de los dioses”: teatro internacional para chicos y jóvenes

Guardianes de los dioses. Espectáculo de la compañía sueca Unga Klara. Este trabajo forma parte de The Childhood Project, una colaboración internacional entre teatros de todo el mundo, desde Bangladesh hasta Finlandia, y un proyecto cuyo objetivo es mejorar la cultura de los niños y jóvenes. Escrita por Erik Uddenberg, con dirección de Gustav Deinoff. El viernes 15 a las 16 h, el sábado 16 a las 11 h y el domingo 17 a las 16 h en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444). Entrada sin costo con reserva previa Entradas BA y en la boletería del teatro. Actividad organizada por el Complejo Teatral de Buenos Aires.

