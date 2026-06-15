Artistas y amigos recuerdan al periodista Rómulo Berruti

Carlos Morelli, Oscar Barney Finn , Constanza Maral, el cineasta y escritor Fabio Scaturchio, el actor Daniel Loisi , el periodista y escritor Carlos Abeijon , son algunos de los oradores confirmados.

Moderador: Marcelo Oliveri.

Cierre musical con la poeta, autora, actriz y cantante Marta Pizzo.

Familiares, amigas y amigos invitan a una celebración de su vida y una despedida a la medida de su vida.

Porque hay despedidas que necesitan de un abrazo colectivo. Un encuentro para recordarlo, honrar su memoria y compartir, entre colegas, amistades y seres queridos, aquellas historias, palabras y afectos que dejó sembrados a lo largo de su vida.