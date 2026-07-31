Se estrena “La tragedia de Celso Primero” en el Teatro La Carpintería

“La tragedia de Celso Primero“ llega a Teatro La Carpintería (Jean Jaurès 858, CABA) con una ficción retrofuturista que imagina una Argentina gobernada por un rey elegido por el voto popular. Escrita por Agustín Contino y dirigida por Tomás Exequiel Nuñez, la obra construye una aguda sátira sobre la crisis de la democracia, el poder y el derrumbe de los discursos que sostienen una nación. El estreno será el domingo 2 de agosto a las 12:00 horas, con funciones todos los domingos. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.

¿Qué sucedería si la Argentina decidiera abandonar la democracia para coronar a un rey? Esa pregunta es el punto de partida de La tragedia de Celso Primero, una propuesta que combina humor, tragedia y reflexión política para construir una poderosa alegoría sobre el presente. En un país que decide poner fin a su sistema republicano, una multitud se manifiesta frente a la Casa de Gobierno mientras Celso I, el primer rey argentino, intenta sostener un poder cuya legitimidad comienza a resquebrajarse.

Atrapado entre la nostalgia de los héroes fundadores y un presente que ya no logra interpretar, el monarca enfrenta un pueblo que exige respuestas imposibles. Sin proyecto, sin heredero y sin comprender el conflicto que tiene delante, Celso intenta sostener una corona que parece quedarle demasiado grande. La obra retrata un país al borde de un cambio de época y reflexiona sobre el agotamiento de las formas políticas, el derrumbe de los relatos que organizan lo colectivo y la dificultad de imaginar un futuro común.

Con una puesta que combina actuaciones vibrantes, música en vivo y una fuerte impronta visual, La tragedia de Celso Primero propone una experiencia teatral que dialoga con la actualidad sin perder de vista el humor, la ironía y la potencia simbólica de la tragedia. El elenco está integrado por Facundo Bartolo, Agustín Contino, Leandro Urueña, Roma Castelli, Daniela Cabezas y Carla Muñoz, con música en vivo de Tomás Alejandro Rollán y música original de Manuel Lugea. La propuesta se completa con escenografía e iluminación de Carolina Portnoy, vestuario de Antonella Suárez, diseño de maquillaje de Daniela Cabezas, producción de Martina Ponce Couré, producción general de Compañía Teatral Sin Apagón y asistencia de dirección de Lula Rodrigo, conformando un equipo que potencia la mirada política y poética de la obra.

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