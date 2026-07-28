Ser Con Vos celebra el Día de la Pachamama, con una peña en Floresta
Llega “La Peña de Ser con Vos” 💚💙
Quedan todos invitados🤗
A escuchar y bailar buena música y a comer un rico locro🍲🥟🍰
En un ambiente cálido y solidario
💙💚💙
Son tiempos de frustración, avasallamiento e individualidad.
Y ante esto, nos plantamos y nos abrazamos en Comunidad🫂para no sentirnos solos y ver que hay otros a quien abrazar❣️ y por quienes tenemos que seguir con esta tarea💪🏼 que es acompañar a nuestros vecinos en situación de calle.
*Grupo de baile folclórico
*Clase abierta de chacarera y algo más 😉
*Músicos y cantantes en vivo, para compartir sus cantares y hacernos bailar 🥁
TE VAMOS A ESTAR ESPERANDO COMO SIEMPRE…CON TODAS LAS GANAS DE QUE LA PASES MUY BIEN…😍
Nota también podés retirar tu locro. Pero te perdes de todo lo demás…😟