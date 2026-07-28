Chaplin vuelve a copar la pantalla grande, con música en vivo
LA LINTERNA MÁGICA
presenta:
“La quimera del Oro” con música en vivo
Jueves 30 de julio – 16 hs
CINE YORK
(Juan Bautista Alberdi 895, Olivos)
*Entrada no arancelada. Acceso por orden de llegada. Capacidad limitada*
Durante las vacaciones de invierno las entradas se entregan una hora antes de cada función, dos entradas por persona.
A los 10 minutos de iniciada la función las entradas pierden validez.
La linterna mágica es un ciclo destinado a grupos de escuelas primarias que propone redescubrir grandes obras del cine mudo con música en vivo, intervenciones teatrales y acrobacia. La actividad busca ejercitar la mirada, la escucha y la imaginación de los niños, e invita a reflexionar acerca de cómo las películas ayudan a interpretar la realidad desde diferentes perspectivas, brindando la posibilidad de ensayar nuevos mundos posibles. Una experiencia imperdible para compartir entre generaciones y acercarse al cine como arte, emoción y poesía visual.
En estas vacaciones de invierno, La Linterna mágica presenta en el York La quimera del oro con música en vivo, una oportunidad única para redescubrir grandes obras del cine con la emoción del formato original: ¡música en vivo, como en los años 20! La Quimera del Oro (1925, EE.UU. – reedición 1942), una de las películas más célebres de Charles Chaplin, protagonizada por su inolvidable personaje Charlot.
Con un equilibrio perfecto entre humor y ternura, esta joya del cine narra las aventuras de Charlot en las montañas de Alaska, donde busca oro, pero encuentra algo más valioso: humanidad. Gags memorables, escenas icónicas y una crítica social conmovedora se combinan en una historia que hace reír, emociona y deja huella.
Dirección: Ilan Brandenburg y Eugenia Morales