Hasta a Feinmann y Rossi les sorprendió el cipayismo del gobierno La Bocina 28 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/georgieva-x-feinmann-rossi.mp3 POPURRÍ XL – 28/07/26 Relacionado Vea también... Colectivos más caros y con menos frecuencias, porque el gobierno nacional no les paga subsidio Hasta Pablo Rossi denuncia la censura del gobierno Betiana Rossi: ofrecen recompensa Marcha por la aparición de Betiana Solange Rossi Post navigation Previous: Ser Con Vos celebra el Día de la Pachamama, con una peña en FlorestaNext: Convocan a marchar contra la ley de extranjerización de tierras NOTAS RELACIONADAS Convocan a marchar contra la ley de extranjerización de tierras La Bocina 28 de julio de 2026 Con Milei, el desempleo creció 33%; y la reforma laboral fomenta la informalidad La Bocina 28 de julio de 2026 “Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” La Bocina 27 de julio de 2026