Convocan a marchar contra la ley de extranjerización de tierras La Bocina 28 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/silvestre-marcha-del-6-de-agosto.mp3 POPURRÍ XL – 28/07/26 Relacionado Vea también... Las razones por las que se impulsó la Ley de Tierras, en 2011 La CGT, las CTA, la UTEP y la CCC también convocan a marchar el 3J Vecinos y organizaciones, contra la subasta de tierras en el Parque de la Ciudad Una multitud volvió a marchar por Buenos Aires para exigir “ni una menos” Post navigation Previous: Hasta a Feinmann y Rossi les sorprendió el cipayismo del gobierno NOTAS RELACIONADAS Hasta a Feinmann y Rossi les sorprendió el cipayismo del gobierno La Bocina 28 de julio de 2026 Con Milei, el desempleo creció 33%; y la reforma laboral fomenta la informalidad La Bocina 28 de julio de 2026 “Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” La Bocina 27 de julio de 2026