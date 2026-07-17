Las razones por las que se impulsó la Ley de Tierras, en 2011 La Bocina 17 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/ley-de-tierras-cristina-2011.mp3 POPURRÍ XL – 17/07/26 Relacionado Vea también... VILLA REAL. El ferrocarril impulsó al barrio Reclaman que la Ciudad se abstenga de vender tierras públicas La jueza y legisladores opositores quieren evitar la violencia, en el desalojo de las tierras ocupadas en Villa Lugano Disputa por toma de tierras en Villa Lugano: un muerto Post navigation Previous: Los dólares que entregó el BID para modernizar el FFCC San Martín, se usaron para otra cosaNext: Vacaciones de invierno en el Espacio Cultural Adán Buenos Ayres NOTAS RELACIONADAS Los dólares que entregó el BID para modernizar el FFCC San Martín, se usaron para otra cosa La Bocina 17 de julio de 2026 Messi: “hay gente que la está pasando mal” La Bocina 16 de julio de 2026 Milei: “las Malvinas nunca van a volver a ser argentinas” La Bocina 16 de julio de 2026