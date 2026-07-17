Los dólares que entregó el BID para modernizar el FFCC San Martín, se usaron para otra cosa La Bocina 17 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/credito-bid-para-modernizar-ffcc-redireccionado-luis-naidenoff-agn.mp3 POPURRÍ XL – 17/07/26 Relacionado Vea también... “Usar Inteligencia Artificial para cualquier cosa, puede llevar al sedentarismo cognitivo” El FFCC San Martín vuelve a Retiro Luego del choque, siguen los trabajos para normalizar el FFCC San Martín “En junio, el FFCC San Martín volverá a llegar hasta Retiro” Post navigation Previous: Cuando Buenos Aires echó a los inglesesNext: Las razones por las que se impulsó la Ley de Tierras, en 2011 NOTAS RELACIONADAS Las razones por las que se impulsó la Ley de Tierras, en 2011 La Bocina 17 de julio de 2026 Messi: “hay gente que la está pasando mal” La Bocina 16 de julio de 2026 Milei: “las Malvinas nunca van a volver a ser argentinas” La Bocina 16 de julio de 2026