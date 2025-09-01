Hasta Pablo Rossi denuncia la censura del gobierno La Bocina 1 de septiembre de 2025 Lo lograron, hicieron que Pablo Rossi salga a denunciar censura a periodistas de C5N. Se pegaron un tiro en el pie tremendo. pic.twitter.com/WO7EtL8Y9D — mauro (@MauroFdz) September 1, 2025 Relacionado Continue Reading Previous: Más servicios en tu barrio en Villa Santa Rita, La Paternal y CaballitoNext: Milei desactivó el plan ENIA, que ayudó a reducir 60% los embarazos adolescentes NOTAS RELACIONADAS Milei desactivó el plan ENIA, que ayudó a reducir 60% los embarazos adolescentes La Bocina 1 de septiembre de 2025 Durante el gobierno de Milei, cerraron 14.000 panaderías, y se redujo notablemente la venta de facturas La Bocina 31 de agosto de 2025 Crece la morosidad en el pago de tarjetas de crédito La Bocina 31 de agosto de 2025