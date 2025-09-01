1 de septiembre de 2025

Hasta Pablo Rossi denuncia la censura del gobierno

La Bocina 1 de septiembre de 2025
Durante el gobierno de Milei, cerraron 14.000 panaderías, y se redujo notablemente la venta de facturas

La Bocina 31 de agosto de 2025
Crece la morosidad en el pago de tarjetas de crédito

La Bocina 31 de agosto de 2025

Milei desactivó el plan ENIA, que ayudó a reducir 60% los embarazos adolescentes

La Bocina 1 de septiembre de 2025
Más servicios en tu barrio en Villa Santa Rita, La Paternal y Caballito

La Bocina 1 de septiembre de 2025
Sin celulares, los alumnos prestan más atención en clase, y charlan más entre ellos

La Bocina 1 de septiembre de 2025