En el Día de la Historieta, “Gardel Dibujado”

El jueves 4 de septiembre a las 17.30 h, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires invita a celebrar el Día de la Historieta en la Casa del Historiador (Bolívar 466) con una charla especial en el marco del cierre de la muestra homenaje “Gardel Dibujado. Historietas e Ilustraciones del Zorzal Criollo”. Los humoristas gráficos y dibujantes Sócrates y Sergio Más compartirán las apariciones en cuadritos y viñetas del Morocho del Abasto y de los grandes del tango.

Esta propuesta, con entrada sin costo, se suma a las actividades por el Día Nacional de la Historieta Argentina, que se conmemora cada 4 de septiembre por la aparición del primer número de la revista Hora Cero Semanal en 1957.

Con la moderación de Mariano Oropeza, curador de “Gardel dibujado”, los artistas comentarán también la exposición que por primera vez reunió sobre la figura de Carlos Gardel publicaciones originales, reproducciones y documentos de la Colección Turón, desde 1934 hasta la actualidad. Además habrá piezas de los patrimonios del Museo del Humor y del Museo del Cine, y de colecciones privadas.

