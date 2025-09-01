Más servicios en tu barrio en Villa Santa Rita, La Paternal y Caballito

El Gobierno de la Ciudad continúa acercando la administración a los vecinos a través del programa Más servicios en tu barrio, que despliega sus oficinas móviles en plazas y clubes para facilitar la realización de trámites y el acceso a distintas prestaciones. A partir de este mes de septiembre, el operativo vuelve a incluir los lunes en su cronograma de atención semanal.

Los stands ofrecen renovación de DNI y pasaporte, solicitud de subsidios, gestiones vinculadas a AGIP, el portal MiBA, Defensa al Consumidor y Mediación y Convivencia Vecinal; y atención odontológica y oftalmológica, entre otros servicios. También cuenta con una isla digital para trámites online, como turnos para la licencia de conducir.

Esta semana, el programa recorrerá distintos puntos de la Ciudad, con atención diaria de 9 a 14 horas. El lunes 1 estará en la Plaza Éxodo Jujeño, ubicada en Gándara y Londres, en Parque Chas. El martes 2 y el miércoles 3 se trasladará al Club Ferro Carril Oeste, en Federico García Lorca 350, Caballito. El jueves 4 funcionará en la Plaza de Villa Santa Rita, en la intersección de Av. Álvarez Jonte y Cuenca, y el viernes 5, en el Barrio La Carbonilla, en Manuel Trelles 2750 (Canchita Sector 2), en La Paternal. Finalmente, el sábado 6 funcionará en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en Av. Dr. Tristán Achával Rodríguez 1550, Puerto Madero.

El lunes, la atención será más acotada e incluirá trámites de DNI, pasaporte, AGIP, ANSES, MiBA, subsidios, Defensa al Consumidor, Atención Social y vacunación antigripal y contra el Covid.

Los controles oftalmológicos estarán disponibles el martes, jueves y sábado; la atención odontológica, miércoles, viernes y sábado; y la vacunación, durante toda la semana a excepción del sábado, en todos los casos con cupos limitados. Las castraciones de animales se realizarán el martes con turno previo, mientras que la vacunación antirrábica se ofrecerá martes, jueves, viernes y sábado. Los martes y jueves se incluirán también servicios de desparasitación, tratamientos contra la sarna y controles para la detección de zoonosis.

La camioneta de Repara Móvil, equipada con herramientas para arreglar diversos objetos, estará disponible durante los operativos del martes, miércoles y jueves, y un Punto Verde Móvil se ubicará en Caballito el martes y en La Paternal el viernes. Además, el programa vuelve a sumar espectáculos culturales para toda la familia, de acceso libre los viernes y sábados.

Más servicios en tu barrio cuenta con la presencia de organismos de la Ciudad como el Registro Civil, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ministerio Público Fiscal, el Ente Regulador de Servicios Públicos, y, entre otros, las áreas de Ciudadanía Porteña e inscripciones y cambios de instituciones educativas.

El calendario de operativos de Más servicios en tu barrio se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

