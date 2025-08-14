Música de cámara, milonga, jazz y candombe, en la Casa de la Cultura

Con una programación que incluye música de cámara, jazz, milonga y candombe, la Casa de la Cultura será nuevamente sede de un ciclo de conciertos sin costo para todo público del 14 al 17 de agosto. Las actividades se desarrollarán en el Salón Dorado, un espacio recientemente restaurado que vuelve a recibir propuestas musicales en el corazón del centro porteño.

El jueves 14 de agosto a las 19 h se presentará el segmento Jóvenes en Concierto, en el que participarán los departamentos de vientos y teclados del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. En esta oportunidad, los estudiantes interpretarán un repertorio con obras de grandes compositores como Mozart, Chopin, Mel Bonis, Khachaturian y Beethoven, en piano solo y en trío con flauta, clarinete y violín.

El viernes 15 a las 19 h, el dúo integrado por la cantante Macarena Urg y la pianista Malena Sol Decuzzi brindará un concierto dedicado a la música de cámara y la ópera. El espectáculo titulado Melodías Eternas. Del Alma a la Música propone un recorrido por obras de Mozart, Richard Strauss y Chopin, destacadas por su expresividad y riqueza emocional.

El sábado 16 a las 19 h, la compositora y saxofonista Yamile Burich junto a la pianista Ornella Contreras se presentarán en el segmento Jazz en Dúo, en donde combinarán composiciones originales de Burich con versiones de obras del repertorio argentino. Se trata de una fusión creativa que dialoga con elementos del tango, el folklore y otros ritmos locales, siempre desde una perspectiva jazzística.

Para cerrar la segunda semana de conciertos en el Salón Dorado, el domingo 17 a las 18 h, el Ensamble de Guitarras del Conservatorio Manuel de Falla, dirigido por el maestro Nahuel Laviola, presentará un programa de milongas, candombes y un cancionero de música popular, con obras de Astor Piazzolla, Máximo Pujol, Eduardo Falú y Fito Páez, entre otros.

Todos los conciertos en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura porteña (Av. de Mayo 575) son con entrada libre hasta completar la capacidad del espacio.

Relacionado