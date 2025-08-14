14 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

08-aula

La ayuda estatal para alumnos de escuelas privadas, se extiende hasta diciembre de 2025

La Bocina 13 de agosto de 2025
13-paro garrahan

Nuevo paro en el Hospital Garrahan: “la solidaridad social con nuestra causa, es contundente”

La Bocina 13 de agosto de 2025
11-en defensa de la universidad

Paro de docentes y trabajadores de la UBA: reclaman recomposición salarial

La Bocina 11 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

14-piano

Música de cámara, milonga, jazz y candombe, en la Casa de la Cultura

La Bocina 14 de agosto de 2025
14-canasta basica

En julio, para no ser pobre (sin alquiler), una familia necesitó $ 1.150.000

La Bocina 14 de agosto de 2025
13-mabel auténtica

Última función de “Mabel, siempre auténtica”

La Bocina 14 de agosto de 2025
13-hugo del carril

HUGO DEL CARRIL. El nexo entre Gardel, Perón y el barrio de Flores

La Bocina 13 de agosto de 2025