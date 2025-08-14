Última función de “Mabel, siempre auténtica”

Se despide “Mabel, siempre auténtica“, el unipersonal de Diego Badaracco. La última función será el sábado 16, a las 22:30hs, en Savia Espacio Cultural (Jufré 127).

Diego Badaracco presenta “MABEL, siempre auténtica”, una comedia explosiva… faro… referente…icónica …como solo Mabel puede serlo. La deslumbrante estrella de los años 80, vuelve para demostrar por qué es una verdadera leyenda del espectáculo. Con su lengua afilada y su ingenio imparable, Mabel se enfrenta a las locuras de la vida moderna mientras maneja las aventuras y desventuras con su hija Mónica.

