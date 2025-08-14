14 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

14-piano

Música de cámara, milonga, jazz y candombe, en la Casa de la Cultura

La Bocina 14 de agosto de 2025
12-orquesta troilo

Arranca el Tango BA, en el Teatro Colón, recordando a Aníbal Troilo

La Bocina 12 de agosto de 2025
11-expedicion conicet

Después de recorrer el fondo del mar, llega la “Semana de la Biología” a Ciudad Universitaria

La Bocina 11 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

14-piano

Música de cámara, milonga, jazz y candombe, en la Casa de la Cultura

La Bocina 14 de agosto de 2025
14-canasta basica

En julio, para no ser pobre (sin alquiler), una familia necesitó $ 1.150.000

La Bocina 14 de agosto de 2025
13-mabel auténtica

Última función de “Mabel, siempre auténtica”

La Bocina 14 de agosto de 2025
13-hugo del carril

HUGO DEL CARRIL. El nexo entre Gardel, Perón y el barrio de Flores

La Bocina 13 de agosto de 2025