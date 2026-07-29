El subsecretario de las universidades en “Hablemos sin saber” La Bocina 29 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/extranjeros-se-van-alejandro-alvarez.mp3 POPURRÍ XL – 29/07/26 Relacionado Vea también... Rodeado por una multitud, Diputados rechazó los vetos al Garrahan y las universidades La odisea de saber qué piensa el poder Alumnos visitaron el Corralón, para saber sobre los Pibes de Floresta Un Juntista de la Comuna 10 quiere saber qué hace el Gobierno de la Ciudad con los adoquines Post navigation Previous: Convocan a marchar contra la ley de extranjerización de tierrasNext: Comerciante: “las ventas están re mal” NOTAS RELACIONADAS Comerciante: “las ventas están re mal” La Bocina 29 de julio de 2026 Convocan a marchar contra la ley de extranjerización de tierras La Bocina 28 de julio de 2026 Hasta a Feinmann y Rossi les sorprendió el cipayismo del gobierno La Bocina 28 de julio de 2026