Comerciante: “las ventas están re mal” La Bocina 29 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/senora-las-ventas-estan-re-mal.mp3 POPURRÍ XL – 29/07/26 Relacionado Vea también... Caen las ventas en súper, autoservicios y mayoristas; venden 15% menos que en 2023 Bajaron las ventas en comercios por el Día del Padre: -0,3% Las ventas en comercios minoristas siguen sin recuperarse: bajaron 1,4% respecto de 2024 CAME reporta caída de las ventas en comercios, por el Día del Padre Post navigation Previous: El subsecretario de las universidades en “Hablemos sin saber” NOTAS RELACIONADAS El subsecretario de las universidades en “Hablemos sin saber” La Bocina 29 de julio de 2026 Convocan a marchar contra la ley de extranjerización de tierras La Bocina 28 de julio de 2026 Hasta a Feinmann y Rossi les sorprendió el cipayismo del gobierno La Bocina 28 de julio de 2026