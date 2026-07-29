Comerciante: “las ventas están re mal”

Caen las ventas en súper, autoservicios y mayoristas; venden 15% menos que en 2023

Bajaron las ventas en comercios por el Día del Padre: -0,3%

Las ventas en comercios minoristas siguen sin recuperarse: bajaron 1,4% respecto de 2024

CAME reporta caída de las ventas en comercios, por el Día del Padre