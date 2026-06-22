Bajaron las ventas en comercios por el Día del Padre: -0,3%

Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, con más del 80% de los comercios realizando promociones especiales.

La celebración del Día del Padre arrojó un saldo marcadamente heterogéneo, dejando un balance comercial que, en líneas generales, acusó el impacto del enfriamiento del consumo. Para reactivar el movimiento en los comercios, las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado. De todos modos, la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores.

En este escenario, el ticket promedio se ubicó en $ 78.986. Este valor estuvo en línea con el comportamiento observado en el agregado, donde las operaciones se concentraron mayormente en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, lo que evidencia la prioridad de los clientes por resguardar el presupuesto del hogar.

Por cuarto año consecutivo, la evolución de las ventas minoristas por el Día del Padre se mantuvo en terreno negativo, evidenciando un letargo persistente en el consumo asociado a esta festividad. La contracción del 0,3% registrada en esta oportunidad se añade a las caídas previas del 1,7% en 2025 y del 10,2% en 2024, ratificando una racha marcadamente compleja para el sector comercial en una de las fechas más importantes de su calendario.

Al analizar el termómetro entre los comerciantes, el 38,1% de los consultados coincidió en que la festividad tuvo un alcance moderado sobre los mostradores. Asimismo, un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo. En los extremos, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.

Resultado sectorial

Repitiendo el patrón observado en 2025, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo. Esta reactivación estuvo liderada por los rubros de Librería e Indumentaria, los cuales anotaron un avance del 2,1% en la comparación interanual, seguidos con incrementos más sutiles por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

En la vereda de enfrente, la contracción más severa se concentró en el segmento de Equipos periféricos, accesorios y celulares, que acusó un desplome del 6,1%; secundado por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%.

Estas cifras se desprenden del monitoreo nacional realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre las jornadas del viernes 19 y el sábado 20 de junio, relevando un total de 189 establecimientos comerciales en todo el país.

Calzado y marroquinería

En el rubro Calzado y marroquinería, las ventas por el Día del Padre exhibieron un impacto de moderado a bajo, con un escenario comercial complejo y dispar. Para dinamizar el consumo predominó fuertemente la combinación de financiación con tarjetas y descuentos en efectivo, acompañados por un uso recurrente de promociones bancarias, rebajas en la segunda unidad, descuentos por cantidad y beneficios como envío gratis.

Los testimonios reflejaron un panorama exigente para los comerciantes, donde las pocas ventas o el movimiento moderado marcaron la pauta general. Aunque algunos locales reportaron haber vendido más unidades que el año pasado o registrar un volumen aceptable de ventas, el denominador común fue la baja rentabilidad (“poca utilidad”) y un comportamiento sumamente medido por parte de los clientes, quienes buscaron prioritariamente opciones económicas y, en muchos casos, recorrieron los comercios generando “mucho movimiento, pero pocas compras”.

Cosméticos y perfumería

Afectado por una transformación estructural en los hábitos de compra, el sector de Cosmética y perfumería atravesó una jornada comercial compleja y en retroceso. La dinámica de la fecha estuvo marcada por una profunda asimetría de canales, donde la caída de la actividad en los locales físicos contrastó con un crecimiento en los entornos virtuales, un panorama que se complejizó aún más por el impacto de una creciente competencia desleal de productos de origen chino adquiridos a través de plataformas digitales.

Los testimonios describieron un comportamiento del público enfocado netamente en la conveniencia y el bolsillo. Los comerciantes advirtieron que la atención presencial no alcanzó para repuntar las ventas, a pesar de retener el beneficio exclusivo de permitirle al cliente probar los productos en mostrador. Se consolidó así un hábito muy específico en esta fecha: el comprador usa la perfumería física como espacio de prueba, pero termina migrando al canal digital para concretar la transacción atraído por la comodidad y mejores precios.

Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video

En este rubro, el Día del Padre tuvo en general un impacto de moderado a bajo, condicionado por ser un sector menos tradicional para la festividad. Predominó la financiación con tarjetas de crédito y los descuentos en efectivo, combinados en ocasiones con rebajas en productos seleccionados. Se remarcó la fuerte dificultad de los comercios minoristas para competir contra el financiamiento en muchas cuotas de las grandes cadenas.

Los testimonios reflejaron un panorama dispar y muy marcado por el bajo poder adquisitivo, orientándose el consumo hacia los precios accesibles. Algunos locales reportaron poco movimiento de gente, mientras que otros lograron agotar stock en artículos específicos de conectividad (como celulares, auriculares y parlantes Bluetooth) gracias a descuentos muy agresivos. Se observó también que el cliente dilató la decisión de compra, especulando y esperando las ofertas hasta la fecha exacta.

Equipos, periféricos, accesorios y celulares

Para los comercios dedicados a Equipos, periféricos, accesorios y celulares, la festividad se tradujo en un impacto general de moderado a bajo, predominando la percepción de que las ventas no alcanzaron para levantar el balance del mes debido al contexto económico. Las estrategias para atraer clientes se concentraron en la financiación con tarjetas y los descuentos en efectivo, herramientas que en varios casos se reforzaron con opciones de 2×1 y combos de accesorios.

Las respuestas de los comerciantes en el relevamiento expusieron un escenario complejo donde la actividad decayó respecto a años anteriores, con la única excepción de algún negocio que reportó una buena jornada. Se remarcó que sostener los niveles de venta demandó un fuerte sacrificio en los márgenes de rentabilidad, limitando el financiamiento a un tope de 3 cuotas. El comportamiento del público estuvo plenamente orientado a la búsqueda de precios y ofertas, concentrando la demanda en los artículos más económicos del sector, como los auriculares Bluetooth.

Indumentaria

Con una marcada dependencia del financiamiento, el rubro Indumentaria registró un desempeño general entre regular y moderado durante esta festividad. Para movilizar el stock, los comercios combinaron opciones de financiación con tarjetas y descuentos en efectivo o transferencia, alcanzando en modalidad outlet rebajas de hasta el 70%. También ganaron terreno los reintegros y promociones bancarias, los combos de dos prendas y los beneficios por cantidad.

Los testimonios describieron un escenario dispar que aportó liquidez, pero sacrificó rentabilidad ante el elevado costo financiero de sostener cuotas largas. Si bien la actividad repuntó frente a un mayo recesivo e igualó en unidades al año anterior, los locales señalaron que “no hay plata” y que las ventas se concentraron fuertemente a último momento entre el viernes por la tarde y el sábado. El grueso de las operaciones se sostuvo bajo el ala del crédito, destacándose como los artículos más vendidos las remeras, las riñoneras y las gorras premium.

Librerías

La actividad en las librerías durante este Día del Padre mostró un impacto acotado y condicionado por la inestabilidad económica actual. Para mitigar el freno al consumo, predominaron los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas, complementados de forma secundaria con promociones por cantidad, envíos gratis, reintegros bancarios y ofertas puntuales del 15% al 20%.

Los testimonios reflejaron una temporada compleja donde la prioridad de los comercios fue conseguir liquidez inmediata a costa de reducir sus márgenes de ganancia casi a cero. El comprador demostró mayor interés por los descuentos directos en el precio que por las cuotas, consultando prioritariamente por las opciones más baratas. Con un público enfocado en cuidar el bolsillo, lo más vendido dentro del sector se concentró en los libros de negocios, finanzas, economía e historia.

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