Hasta el 12 de agosto hay tiempo para inscribirse a Proyectate – Intensivo de invierno, el programa virtual y gratuito para mayores de 18 años que se encuentren buscando empleo.

La Ciudad continúa inscribiendo para una nueva tanda de cursos de Proyectate – Intensivo de invierno, un programa virtual y gratuito dirigido a jóvenes mayores de 18 años que se encuentren en búsqueda de empleo, en proceso de inserción laboral o quieran fortalecer sus herramientas profesionales.

El programa impulsado desde la Dirección General de Políticas de Juventud, consta de cuatro encuentros virtuales de dos horas, que abordan herramientas concretas para la búsqueda laboral: la elaboración de un CV capaz de superar los filtros automáticos (ATS) que utilizan las empresas, la preparación para entrevistas laborales, el desarrollo de habilidades blandas y oratoria, y la construcción de un perfil profesional en LinkedIn.

Los encuentros pueden realizarse de manera independiente, según el interés de cada participante. Quienes completen los cuatro accederán además a una mentoría individual con especialistas del programa, orientada a resolver consultas puntuales sobre CV, LinkedIn, entrevistas o próximos pasos profesionales.

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