El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, señaló este viernes que el pueblo argentino “sigue creyendo que el trabajo es dignidad” durante la bendición que brindó a los fieles que se encontraban en el santuario de San Cayetano en el barrio de Liniers, a la vez que dijo que le pidió al santo que ayude a los ciudadanos “a no bajar los brazos”.

“Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida”, expresó tras la misa.

Miles de fieles se acercan a los santuarios en los que se encuentra San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en especial, al del barrio porteño de Liniers donde habrá misas y bendiciones bajo el lema “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo“ y también se llevará a cabo la tradicional peregrinación hacia Plaza de Mayo.

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