Preestreno de “Perfume”, documental sobre María Gabriela Epumer, en la Facultad de Filosofía

El documental Perfume, de María Gabriela Epumer, que se nutre de 50 horas de material audiovisual inédito grabado por Mapu entre 1995 y 2003, se vio por primera vez durante la tarde del sábado 1 de agosto -el día que hubiera cumplido 63 años- junto a familiares, colegas y amigos.

El Microcine de la Facultad de Filosofía y Letras (Filo UBA) reunió a los hermanos de María Gabriela, Lito y Claudia Epumer -productores asociados del film-, y destacadas figuras del rock nacional como Claudia Sinesi y Claudia Ruffinatti (compañeras en Viuda e Hijas de Roque Enroll); Fernando Kabusacki, Martín Millán y Christian Basso (la banda del disco Perfume); Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Javier Malosetti, Lito Vitale e Hilda Lizarazu. Además estuvo presente la fotógrafa Andy Cherniavsky, el equipo técnico y el círculo íntimo de la artista.

El largometraje, realizado en parte gracias al financiamiento colectivo de 340 personas, tiene previsto su estreno en cines en noviembre próximo y muestra a la guitarrista de Charly García en una intimidad nunca antes vista.

Durante la presentación de la película, sus hermanos, emocionados, declararon: “Es algo que nos debíamos hace muchos años. Estábamos en la disyuntiva de la biografía en donde todo hubiera pasado por nuestro tamiz, pero al final decidimos que María Gabriela nos cuente quién es, cómo es, qué le interesa, qué no le interesa. Todo eso está en la película porque son videos que ella grabó o en los que se hacía filmar“.

Por su parte, Lucía Ruiz, la directora del documental, expresó: “Queremos agradecer a Claudia y Lito Epumer por su confianza, por abrirnos esas cajas y permitirnos entrar en el mundo de María Gabriela. Ha sido un gran tesoro”.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer se estrenará en salas en noviembre. Mientras tanto, las novedades al respecto se irán publicando en

https://www.instagram.com/ perfumelapelicula/

Relacionado