Incendian y roban al depósito de los artesanos de Plaza Francia La Bocina 3 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/artesanos-plaza-francia.mp3 POPURRÍ XL – 03/08/26 Relacionado Vea también... Ciber estafa: se hacen pasar por YPF, y roban los datos del celular A través de un código QR “trucho”, roban datos de celulares El presidente de Francia recordó a las monjas francesas desaparecidas Roban a una cuadra de la comisaría Post navigation Previous: Paro docente por 24 horas, tras las vacaciones de inviernoNext: El Dr. Romero defenestró el proyecto de Karen Reichardt, sobre mascotas NOTAS RELACIONADAS Preestreno de “Perfume”, documental sobre María Gabriela Epumer, en la Facultad de Filosofía La Bocina 3 de agosto de 2026 Festival por la Educación, en Flores La Bocina 1 de agosto de 2026 La línea 181 cambió su recorrido La Bocina 30 de julio de 2026