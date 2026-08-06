Una masiva movilización frente al Palacio Legislativo derivó en severos enfrentamientos cuando las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes tras el derribo de una valla. El operativo, que contó con más de dos mil efectivos, empleó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a la multitud, dejando como saldo varios detenidos, y al menos un manifestante herido por un disparo de bala de goma.

Momentos de extrema tensión e incidentes se registraron esta tarde en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde las fuerzas policiales reprimieron a un nutrido grupo de personas que se manifestaba en contra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

​La convocatoria, que comenzó pasadas las 12:00, reunió a sindicatos, organizaciones políticas y agrupaciones sociales. Pese a que el Gobierno ya había retirado de la iniciativa el controversial apartado que buscaba modificar la Ley de Tierras para autorizar la venta de grandes extensiones a capitales extranjeros, la multitud se concentró bajo una intensa lluvia para repudiar los puntos restantes del articulado.

​En los carteles de los manifestantes se replicó la histórica consigna “Las Malvinas son argentinas”, emulando el mensaje que lució recientemente la Selección de fútbol en su partido mundialista frente a Inglaterra.

​El detonante de los incidentes

​La jornada transcurría sin mayores complicaciones hasta la llegada de un grupo de jóvenes identificados como nacionalistas, cuya convocatoria se había viralizado previamente en redes sociales con consignas de tinte antisemita. Tras algunos chispazos y encontronazos en la plaza, un sector logró derribar una de las vallas de contención perimetrales, lo que desencadenó de inmediato la respuesta policial.

​Ante la caída del cercado, las autoridades activaron el protocolo antipiquetes desplegando un imponente operativo que incluyó a más de dos mil policías, el uso de camiones hidrantes y reiteradas descargas de gases lacrimógenos.

​Hasta el momento, los voceros oficiales no confirmaron la cantidad de personas detenidas durante el procedimiento. Sin embargo, imágenes transmitidas por la televisión nacional documentaron que un manifestante debió ser asistido tras recibir el impacto de una bala de goma en la zona del párpado.

Fuente: Exclusiva

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