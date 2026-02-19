Paro general: represión sobre los manifestantes

Miles de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con un paro general convocado por la CGT, para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Cuando ya la marcha estaba finalizando y las distintas organizaciones se retiraron, el enorme operativo de seguridad desplegado comenzó a actuar activando los camiones hidrantes y lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes que quedaban en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

La sede parlamentaria estaba totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad. Los integrantes de las organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y de diversos sindicatos exhibieron banderas y carteles y lanzaron consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados y con la celebración de un paro general, el cuarto convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia, a fines de 2023.

