Paro general: muchos autos, pocos colectivos, sin trenes ni subte

El paro general convocado por la CGT comenzó a la hora cero, a la espera del debate por la reforma laboral en Diputados. No andan trenes, subtes ni aviones. Algunas líneas de colectivos, sí.

En las calles de Buenos Aires se ve movimiento de autos, casi como en un día “normal”. Lo mismo pasa en las grandes terminales del transporte público, como Liniers, Once, Constitución y Retiro. Hay pasajeros esperando las pocas líneas de colectivos que circulan.

A la tarde se realizará la movilización al Congreso, en la que participarán algunos sindicatos y partidos políticos. Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a la UOM, Aceiteros, las dos CTA y la izquierda, confirmaron su adhesión a la marcha.

Foto: Infobae

