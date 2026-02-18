Paro general: no habrá colectivos, subtes, trenes ni vuelos

El paro general a nivel nacional que convocó la CGT para el 19 de febrero, paralizará los principales medios de transporte.

La medida de fuerza contará con la adhesión de los principales gremios del transporte, lo que implicará la paralización total de servicios ferroviarios, colectivos y subterráneos en todo el país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que suspenderá los servicios urbanos y de larga distancia. Su secretario general, Roberto Fernández, ratificó la adhesión tras reuniones internas y sostuvo que el gremio acompañará la decisión confederal.

En el sistema ferroviario, la Unión Ferroviaria y el sindicato La Fraternidad confirmaron la suspensión de trenes metropolitanos e interurbanos. No circularán formaciones en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín ni Belgrano Sur.

En el subte, los Metrodelegados confirmaron a Página|12 un paro total de 0 a 24, por lo que no habrá servicio de subterráneo ni Premetro. Los titulares y representantes del gremio se concentrarán en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), informaron que “cuando se discuta el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, vamos a adherir a la medida de fuerza”.

