Ante la decisión de no pagar el programa Volver al Trabajo, Mónica Sulle, coordinadora del MST Teresa Vive, señaló: “Este viernes 7 vamos a movilizar en todo el país, concentrando 12 h en el Obelisco junto a Territorios en Lucha para marchar en unidad a Plaza de Mayo. Este gobierno ultraderechista profundiza el ajuste sobre los más vulnerados por el sistema capitalista, para beneficiar al FMI y al 1% más rico. Nos quitan ese mísero ingreso de $78 mil que –siendo insuficiente-, permitía comprar cosas básicas, mientras no hay trabajo genuino”.

Mónica Sulle agregó: “Al contrario, hay 600.000 pobres más en este 1° trimestre, crecen el hambre y la indigencia al 6,5%, hubo 341.396 despidos con Milei y cerraron 28.262 empresas, ¡una cada 30 minutos! Mientras el endeudamiento para comer es récord, por lo que el 54% dice estar ‘peor’ y un 64% rechaza el rumbo. Pero insisten en agravar la miseria de los más humildes y sacan del consumo $72.000 millones mensuales que iban al comercio de barrio. Plata hay: la única deuda es la social, no con el FMI ni con los ricos y corruptos. Pettovello debe pagar ya a 926 mil familias. Y los gobernadores, hacerse cargo de los programas que se caigan, más un plan de obras públicas para dar trabajo genuino”.

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