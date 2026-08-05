La Ciudad distinguió a comisarios generales

La Ciudad entregó distinciones a comisarios generales; recibieron un espadín por su liderazgo, mérito y trayectoria.

El espadín o espada corta ceremonial es un símbolo que representa el honor y el compromiso con los valores de la Policía de la Ciudad: los comisarios generales que lo recibieron fueron Leonardo Gallego, Laura Cesanelli, Néstor Ortubia, Alberto Sagastizábal y Germán Goris. También se entregaron insignias y diplomas.

“Tengo el inmenso honor de ser el primer Jefe de Gobierno en presidir este acto. Me llena de orgullo porque mi reconocimiento y mi aprecio al gran trabajo de la Policía de la Ciudad es también el orgullo que siente cada porteño”, sostuvo Jorge Macri en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en Palermo.

Los oficiales distinguidos fueron parte del máximo logro alcanzado por la Policía de la Ciudad en los últimos años: llevar tranquilidad a los vecinos y bajar el delito a mínimos históricos, tanto en robos como en homicidios.

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