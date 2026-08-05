Peña de Las Comadres y los Kusis, en el Parque Avellaneda
Te invitamos a la Peña de “Las Comadres y los Kusis” este dgo 9/8 13:00 hs en el Club Alberdi, White 1041.
El buffet estará a cargo de Ser con Vos💙💚💙
Lo recaudado será para seguir comprando recursos para nuestras recorridas y el acompañamiento de los vecinos en situación de calle ☺️
🔅Música en vivo
🔅Grupos de baile
🔅Pachanga
🔅Sorteos
🔅Locro y otras delicias
Los esperamos a pasar un domingo en comunidad y solidario❣️
Se lo van a perder?😮
Ser Con Vos