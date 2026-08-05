Peña de Las Comadres y los Kusis, en el Parque Avellaneda

Te invitamos a la Peña de “Las Comadres y los Kusis” este dgo 9/8 13:00 hs en el Club Alberdi, White 1041.

El buffet estará a cargo de Ser con Vos💙💚💙

Lo recaudado será para seguir comprando recursos para nuestras recorridas y el acompañamiento de los vecinos en situación de calle ☺️

🔅Música en vivo

🔅Grupos de baile

🔅Pachanga

🔅Sorteos

🔅Locro y otras delicias

Los esperamos a pasar un domingo en comunidad y solidario❣️

Se lo van a perder?😮

Ser Con Vos

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