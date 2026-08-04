Taller de Fotografía en el Espacio Cultural Marcó del Pont La Bocina 4 de agosto de 2026 Relacionado Vea también... Vacaciones de invierno en el Espacio Cultural Adán Buenos Ayres “El espacio cultural de la Plaza del Corralón, es un logro de la lucha barrial” 20 años del Taller de Fotografía Barrial de Atilio Chiale GRAN RIVADAVIA. El cine de Floresta se convirtió en otro Espacio Cultural INCAA Post navigation Previous: Preestreno de “Perfume”, documental sobre María Gabriela Epumer, en la Facultad de Filosofía NOTAS RELACIONADAS Homenaje a Gardel, Atahualpa y Piazzolla, por la Orquesta Juan de Dios Filiberto La Bocina 3 de agosto de 2026 “La ruta de Los Notables”: documental sobre bares emblemáticos de Buenos Aires La Bocina 1 de agosto de 2026 Se estrena “La tragedia de Celso Primero” en el Teatro La Carpintería La Bocina 31 de julio de 2026