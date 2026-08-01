“La ruta de Los Notables”: documental sobre bares emblemáticos de Buenos Aires

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presentará el martes 4 de agosto a las 17 h, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575), la serie La Ruta de Los Notables, una producción audiovisual que recorre algunos de los cafés de Buenos Aires y pone en valor su historia, sus personajes y el patrimonio cultural que representan. Durante el acto también se realizará la entrega de diplomas a doce Bares Notables. La Ruta de Los Notables es una serie documental realizada por la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC) a través de la Cámara de Bares, Mecenazgo y con el auspicio de la Fundación Santander. Dirigida por Samir Bitar y con producción general de Manuel Ernesto Sierra, la serie propone un recorrido por algunos de los cafés más representativos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos La Poesía, El Federal, Confitería La Ideal, Café de García, Petit Colón, Café Cortázar, Almacén y Bar Lavalle, Margot, La Ópera, Hipopótamo y La Giralda, rescatando sus historias y el lugar que ocupan en la identidad porteña. En el mismo acto, se realizará la entrega de diplomas a doce bares notables de la Ciudad de Buenos Aires que fueron incluidos al catálogo de Bares Notables por decisión de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares: El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar.