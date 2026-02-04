Recorrer Buenos Aires, a través de sus Bares Notables

A partir del miércoles 4 de febrero, y durante todo el mes, el ciclo Cultura de Verano del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires propone una serie de recorridos culturales por los Bares Notables de la calle Florida, el barrio de San Telmo, la avenida Corrientes y sus aledañas, y el centro de la Ciudad. Las actividades son sin costo, con inscripción previa y cupos limitados, y se suspenderán en caso de lluvia.

En el marco de esta propuesta, los Bares Notables abren sus puertas para redescubrir sus historias y sentir el pulso vivo de la Ciudad en cada mesa. Refugios de encuentros y despedidas, de bohemia y conspiraciones, estos bares han sido escenario de versos escritos en servilletas, amores fugaces y debates que torcieron la historia. Más allá del café, ofrecen pertenencia: son territorios donde la memoria se hace presente y la Ciudad reconoce su identidad. Por eso se los llama “Notables”, porque resisten al tiempo y encarnan una parte esencial del patrimonio cultural porteño.

PROGRAMACIÓN

RECORRIDO | CALLE FLORIDA

Un paseo por la calle Florida y sus Bares Notables, desde el Florida Garden hasta el mítico Tortoni, pasando por espacios donde se cruzaron escritores, artistas, políticos y bohemios. La calle Florida, primera peatonal de Buenos Aires, supo reunir tertulias y protestas, elegancia y desborde, literatura y política. En sus bares laten aún esas huellas: la trama invisible de una ciudad que se cuenta a través de sus mesas. A cargo de Victoria Cobos.

Florida Garden | Café Paulin | The New Brighton | Saint Moritz | Barbaro Bar | Claridge’ s Bar | Galería Güemes y el Boston City | London City | Café Tortoni

Miércoles 4 de febrero

Punto de encuentro: 17.45 h / Florida Garden, Florida 899

Cupo 80 personas. Inscripción previa

RECORRIDO | SAN TELMO

Visita guiada por los bares notables de San Telmo para conocer su historia, su importancia patrimonial, los personajes que pasaron por sus mesas, las películas que se filmaron en esos ambientes tan porteños. Un recorrido que combina historia, tango y gastronomía, comenzando en la Plaza Dorrego, el corazón del barrio, y explorando bares clásicos como El Federal y Bar Sur, pasando por casas de antigüedades y el Mercado de San Telmo, entre otros lugares. A cargo de Daniel Vega.

Plaza Dorrego | El Dorrego | Bar Sur | Café Rivas | Mercado de San Telmo | Bar El Federal | Atis Bar | La Poesía | Bar Seddon

Miércoles 11 y 18 de febrero

Punto de encuentro: 17.30 h / Bar Plaza Dorrego, Defensa 1098

Cupo 80 personas.

Inscripción previa 11/2

Inscripción previa 18/2

RECORRIDO | SAN NICOLÁS Y MONTSERRAT

Una ruta por los bares notables por el Centro de la Ciudad de Buenos Aires. Puntos clave para revivir la Belle Époque porteña, historias literarias y un ambiente de tango y cultura. A cargo de Daniel Vega.

El Colonial | La Puerto Rico | Casa de Luca Prodan | Bar Cabildo de Buenos Aires | Av. de Mayo en torno a la plaza | London City | Café Paulin | The New Brighton | Bar Bidou | Confitería La Ideal

Miércoles 25 de febrero

Punto de encuentro: 17.30 h / El Colonial, Av. Belgrano 599

Cupo 80 personas. Inscripción previa

RECORRIDO | AVENIDA CORRIENTES

Un itinerario para conocer los cafés, teatros y la historia cultural de la Avenida Corrientes y sus aledañas. Desde La Ópera hasta Los Galgos, pasando por lugares donde se cruzaron escritores, artistas, políticos y bohemios de la Avenida Corrientes. A cargo de Victoria Cobos.

Confitería La Ideal | La Giralda | El Gato Negro | La Ópera | La Academia | Celta bar | Almacén y Bar Lavalle | Mar Azul | Los Galgos

Jueves 26 de febrero

Punto de encuentro: 17.45 h / Confitería La Ideal, Suipacha 384

Cupo 80 personas. Inscripción previa

Relacionado