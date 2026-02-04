4 de febrero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

estreno

Se estrena “Los niños”, de Julián Giulianelli, en Itaca Complejo Cultural

La Bocina 3 de febrero de 2026 0
tapa449

La Bocina N° 449 – Enero 2026

La Bocina 25 de enero de 2026 0
test alcoholemia

En lo que va de enero, casi 1.000 conductores sancionados por alcoholemia positiva

La Bocina 17 de enero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

carnaval all boys

All Boys adelantó el Carnaval, en el predio Fernando Sánchez

La Bocina 4 de febrero de 2026 0
sable san martin

Investigadores de Arte manifiestan “preocupación” ante el traslado del sable de San Martín

La Bocina 4 de febrero de 2026 0
22-milei-caputo

Crisis del INDEC: diputados piden interpelar a Caputo, Lines y Lavagna

La Bocina 4 de febrero de 2026 0
San Telmo - bares

Recorrer Buenos Aires, a través de sus Bares Notables

La Bocina 4 de febrero de 2026 0