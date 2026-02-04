Crisis del INDEC: diputados piden interpelar a Caputo, Lines y Lavagna

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución por el cual solicita la interpelación en la Cámara baja del ministro de Economía, Luis Caputo, del flamante director INDEC, Pedro Lines, y también la presencia de su antecesor en el cargo, Marco Lavagna, para que expliquen las razones por las que se decidió no aplicar el nuevo índice de medición de precios a partir de enero del 2026, como estaba estipulado.

El pedido de informes ocurre luego de la repentina salida de Lavagna, quien dimitió al cargo a raíz de las presiones recibidas por el Gobierno para no utilizar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya estaba a punto para empezar a implementarse desde el inicio de este año.

El nuevo método de medición refleja mejor los nuevos hábitos de consumo de los argentinos al ponderar en mayor proporción a los servicios por sobre los bienes, tomando como parámetro la última encuesta de hogares del INDEC.

El actual IPC se encuentra basado en una canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2004/2005, que proporciona información respecto a patrones de consumo de la sociedad de ese momento.

Esto significa que los hábitos de gastos que se utilizan como referencia en la metodología actual se remontan a hace más de veinte años, y, por consiguiente, no reflejan la estructura de consumo de los hogares argentinos en la actualidad.

Según las estimaciones, la inflación en enero arrojaría un número más alto con el nuevo índice que con el que antiguo, que presumiblemente seguirá vigente hasta que el Javier Milei y Caputo lo decidan.

De hecho, el freno a la implementación del nuevo método se debe a que el presidente y el ministro de Economía acordaron que se seguirá usando el viejo índice hasta tanto no se haya consolidado el proceso de desinflación en Argentina.

Si bien la inflación cayó muy fuertemente después del primer cuatrimestre del 2024, a partir del segundo cuatrimestre del 2025 rebotó la curva y la tendencia al alza de precios se aceleró moderadamente.

Nicolás Trotta, autor del pedido de informes al Poder Ejecutivo, advirtió que “la utilización de un índice desactualizado puede conducir a diagnósticos erróneos y decisiones que profundicen aún más la pérdida de ingresos reales de los últimos años“.

En tanto, el ex ministro de Educación señaló que “se ha priorizado un calendario político sobre la credibilidad de las estadísticas públicas”.

Según afirmó, “el IPC tiene impacto directo sobre la medición de estadísticas sociales, como la tasa de pobreza e indigencia; y constituye una variable central para el análisis de la dinámica de ingresos de la economía y la evolución del poder de compra de los mismos (salarios, jubilaciones, tipo de cambio)”.

“Además, incide en la definición de parámetros centrales de contratos públicos y privados, y en el análisis e interpretación de variables fiscales, monetarias y financieras sobre las que se elaboran políticas económicas. De allí la relevancia estratégica de este indicador, y la importancia que reviste la transparencia y rigurosidad metodológica de su cálculo”, concluyó Trotta en los fundamentos del proyecto presentado.

