Investigadores de Arte manifiestan “preocupación” ante el traslado del sable de San Martín

La Comisión Directiva del Centro Argentino de Investigadores en Arte manifiesta su preocupación ante la información publicada en la prensa sobre el proyecto de decreto del Gobierno Nacional mediante el cual se transferirá el sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El sable de San Martín, uno de los bienes culturales más famosos e icónicos del acervo del Museo Histórico Nacional, fue donado a dicha institución a finales del siglo XIX por Manuela Rosas.

El sable permaneció en sus salas hasta 1967, cuando fue transferido al Regimiento tras dos robos sucesivos; su restitución en el año 2015 marcó un hito en la historia del museo, devolviendo uno de los bienes del patrimonio nacional a su acervo original y garantizando su accesibilidad por parte de toda la ciudadanía.

Sin haber sido expresadas las razones que motivan su traslado, el traspaso al Regimiento (previsto para el 7 de febrero, según información publicada en medios de circulación nacional) pone en el horizonte una potencial vulneración al derecho de la población al patrimonio y representa un retroceso en materia de políticas culturales y consolidación institucional de los museos públicos.