All Boys adelantó el Carnaval, en el predio Fernando Sánchez

🎊 El club se llenó de color, música y alegría en una jornada inolvidable para toda la familia. El corso del Predio Fernando Sánchez fue protagonista con los shows en vivo de Caprichosos de Talita, Los Pirados del Oeste, Descarrilados de Parque Avellaneda, Renegados de Villa Pueyrredón, Los Matadores de General Rodríguez y Los Pecosos de Floresta, que hicieron vibrar Floresta.

🎉 Hubo guerra de espuma, buffet popular y un gran clima de encuentro entre vecinos y vecinas.

🤝All Boys volvió a ser punto de encuentro para el barrio, con una fiesta popular que celebró la cultura, la familia y la alegría de compartir.

Club Atlético All Boys

