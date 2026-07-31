Chapu Nocioni: “las Malvinas son argentinas”

Milei: “las Malvinas nunca van a volver a ser argentinas”

Mensaje de los jugadores luego del triunfo: “las Malvinas son argentinas”

“Las prioridades de los gobernantes, no son las mismas que las de la sociedad”

Las obras de las calesitas en dos plazas de la Comuna 10, son un peligro : no se sabe quién las autorizó