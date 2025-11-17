Más Servicios en Tu Barrio en Parque Avellaneda, Mataderos y Parque Chacabuco

Más servicios en tu barrio llega esta semana a Parque Chacabuco, Mataderos, Coghlan y Parque Avellaneda.

El programa de la Ciudad que permite hacer todo tipo de gestiones esenciales, renovar el DNI y el pasaporte, acceder a servicios de odontología y oftalmología y castrar a las mascotas, entre otros servicios, funcionará el lunes en horario de tarde, de 16 a 20 horas, y de martes a jueves, de 9 a 14 horas.

Esta semana, los stands funcionarán de lunes a jueves, a causa del feriado puente. El lunes 17, el operativo se desarrollará de 16 a 20 en el Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre). Allí se ofrecerá asesoramiento en trámites de Defensa al Consumidor, Agip, Anses, MiBA y SUBE, junto con la gestión de subsidios de luz, gas y agua, tramitación de DNI y pasaporte (con cupos limitados), vacunación contra la gripe y el Covid, y atención odontológica y oftalmológica, ambas con cupos limitados.

El cronograma continuará en horario matutino: el martes 18 en el Barrio Los Perales (Amancay y Monte), en Mataderos; el miércoles 19 en la Estación Coghlan (C. Dr. Pedro I. Rivera y Estomba), y el jueves 20 en el Barrio Cildañez (Echeandía y White), en Parque Avellaneda.

El servicio odontológico se ofrecerá los días lunes y miércoles, mientras que los controles oftalmológicos estarán disponibles el lunes, martes y jueves. La vacunación contra la gripe y el Covid se aplicará de lunes a jueves, con cupos limitados. El martes se realizarán castraciones de animales, con turno previo, y la vacunación de mascotas estará disponible ese mismo día, además del jueves.

Asimismo, el taller itinerante de reparación de objetos, conocido como Repara Móvil, funcionará el martes y miércoles. Entre el martes y el jueves también se podrán realizar inscripciones y cambios de instituciones educativas, así como presentar reclamos o recibir asesoramiento en la oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal.

Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de diversos organismos de la Ciudad como la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. También se encuentra disponible una isla digital, donde los vecinos pueden realizar trámites en línea, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, y la gestión de servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

